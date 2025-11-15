पति संग पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा...

Hanuman Chalisa

शनिवार, 15 नवंबर 2025 (16:51 IST)
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के लवली कपल में से एक हैं। दोनों की रोमांटिक बॉन्डिंग फैस को काफी पसंद आती है। सोनाक्षी और जहीर अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। सोनाक्षी ने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया है। 
 
हाल ही में सोनाक्षी ने अपना एक व्लॉग शेयर किया है, जिसमें वो मस्जिद जाने के लिए एक्साइटेड नजर आ रही हैं। वही उनके पति जहीर सोनाक्षी के धर्म परिवर्तन को लेकर उड़ने वाली अफवाहों पर मजेदार रिएक्शन दे रहे है। इस व्लॉग के जरिए जहीर ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। 
 
दरअसल, सोनाक्षी और जहीर हाल ही में एक प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए थे। इस ट्रिप का व्लॉग सोनाक्षी ने शेयर किया है। वीडियो में सोनाक्षी मस्जिद जाने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने बताया कि यह ट्रिप थोड़ी खास और एक्साइटिंग होने वाली है। 
 
सोनाक्षी कहती हैं, मैं अबू धाबी आकर बहुत एक्साइटेड हूं। क्योंकि पहली बार मैं किसी मस्जिद में जाने वाली हूं। मैं मंदिरों और चर्च में तो गई हूं, लेकिन मस्जिद कभी नहीं गई। 
 
सोनाक्षी के मस्जिद जाने वाली बाद पर जहीर कहते हैं, साफ-साफ बता दहूं, मैं उसे वहां कन्वर्ट करने के लिए नहीं ले जा रहा हूं। बस, खूबसूरत जगह देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम मंदिर या चर्च देखने जाते हैं, वैसे ही मस्जिद देखने जा रहे है। जहीर की बातों पर सोनाक्षी कहती हैं, 'स्पेशल मैरिज एक्ट, जिंदाबाद।'
 
बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने एक-दूसरे को कुछ समय तक डेट करने के बाद 23 जून 2024 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर मैरिज की थी। दोनों की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। 

