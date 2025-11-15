Dharma Sangrah

Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने उठाया मालती चाहर की सेक्सुएलिटी पर सवाल, बताया लेस्बियन!

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (12:54 IST)
'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। घर में कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। अब कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लेकर एक बड़ा दावा करके सबकों चौंका दिया है। 
 
दरअसल, एक टास्क के दौरान तान्या‍ मित्तल और मालती चाहर के बीच थोड़ी सी कहाना सुनी हुई। इसके बाद तान्या कुनिका से मालती की हरकत के बारे में बात करती हैं। तान्या मित्तल ने कुनिका से कहा कि वह टास्क के दौरान मालती से नाराज थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें प्लेट से मारने की कोशिश की। 
 
कुनिका, तान्या की बात सुनने के बाद मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट करती हैं। वह धीरे से बोलती हैं कि उन्हें शक है कि मालती लेस्बियन हैं। तभी बिग बॉस उन्हें फुसफुसाने के लिए मना करते है।
 
कुनिका तान्या से फुसफुसाते हुए कहती हैं, एक चीज बोलना है, तो ऐसा है कि ये जो मालती मैडम हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये लेस्बियन हैं। उनका पॉश्चर भी वैसा है। कुनिका तान्या से कहती हैं कि नोटिस करना तुम। 
 
कुनिका के इस दावे पर यूजर्स खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'क्या है ये, क्या इन्होंने मालती को लेस्बियन बुलाया?' एक अन्य ने खिला, 'कुनिका बहुत दिन रुक गई बिग बॉस के घर में, अब उन्हें जाना चाहिए।' एक और यूजर ने लिखा, 'किस आधार पर कुनिका ने मालती को लेस्बियन बुलाया।'

