नीली साड़ी पहन सोशल मीडिया पर छाईं हसीना, जानिए कौन हैं गिरिजा ओक?

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (16:11 IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की तस्वीर छाई है। इन तस्वीरों में ब्लू साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहने दिख रही इस हसीना के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वह 'द वूमन इन द ब्लू साड़ी' के नाम से वायरल हो रही हैं। 
 
वायरल हो रही यह हसीना मराठी एक्ट्रेस गिरिजा ओक हैं। वह मराठी के अलावा कई हिंदी और साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
 
गिरिजा ओक आमिर खान की तारे जमीन पर, शाहरुख खान की जवान और शोर इन द सिटी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके लावा उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में भी काम किया है। इस फिल्म में उन्होंने मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाई है।
 
webdunia
गिरिजा ओक के पिता गिरीश एक मशहूर मराठी अभिनेता हैं। 1987 में नागपुर में जन्मी गिरिशा ने 2011 में फिल्म प्रोड्यूसर सुह्द गोडबोले संग शादी की हैं। उनका एक बेटा भी है।
 
webdunia
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिजा ओक ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया। गिरिजा ने कहा, पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, वह बिल्कुल पागलपन है। मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है... मैसेज, फोन कॉल, मीम्स - इनमें से कुछ बेहद मजेदार और कुछ बहुत अश्लील हैं।
 
webdunia
गिरिजा ने आगे कहा, मेरी कुछ तस्वीरें एआई द्वारा छेड़छाड़ की गई हैं और अच्छी नहीं हैं। उनमें से कुछ मेरे एआई-मॉर्फ्ड वीडियो भी हैं, जो अच्छी नहीं लग रहे हैं। वह बेहद खराब हैं और यह मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरा एक बारह साल का बेटा है... आखिरकार, उसे ये तस्वीरें और वीडियो कभी न कभी सोशल मीडिया पर मिल ही जाएंगे। 
 

120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्री

