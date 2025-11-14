Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ICU में भर्ती धर्मेंद्र का चोरी-छिपे वीडियो बनाकर लीक करने वाला अस्पताल का स्टाफ गिरफ्तार

Advertiesment
हमें फॉलो करें dharmendra

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (11:36 IST)
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद बीते दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके 13 नवंबर को धर्मेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह वेंटिलेटर पर नजर आ रहे थे। वहीं उनका परिवार रोता दिख रहा था। 
 
देओल परिवार के इस बेहद निजी और भावुक पल को अस्पताल के ही एक स्टाफ ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। अब खबर आ रही है कि धर्मेंद्र के वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार शाम को उस शख्स की गिरफ्तारी की है। 
 
webdunia
IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर इनसेंसिटिव कवरेज पर नाराजगी जताते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई है। एसोसिएशन द्वारा शेयर किए गए नोट में लिखा है, IFTDA कुछ पैपराजी द्वारा धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर की गई दखलअंदाज और असंवेदनशील रिपोर्टिंग की घोर निंदा करता है। 
 
उन्होंने लिखा, उनका यह लापरवाह व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य और अमानवीय है। एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज की जा चुकी है, और हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि ऐसी अभद्रता दोबारा कभी न हो।
 
बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और कई मीडिया चैनल पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें भी प्रसारित हुई थी। इसपर परिवार ने काफी नाराजगी जताई थी। हालांकि धर्मेंद्र अब अस्पताल से घर लौट चुके हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ हुई बेकाबू, धक्का-मुक्की में दो लोग बेहोश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels