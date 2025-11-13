Hanuman Chalisa

धर्मेंद्र संग डांस करने के लिए सलमान खान ने किया घंटों इंतजार, फराह खान ने बताया 'दीवानगी दीवानगी' गाने की शूटिंग का किस्सा

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (13:18 IST)
सलमान खान देश और दुनिया में जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाले सुपरस्टार हैं। लोग उनके स्टाइल, सादगी और बड़े दिल के साथ-साथ उनके डांस के भी दीवाने हैं। दिलचस्प बात ये है कि सलमान खुद धर्मेंद्र के डांस के बहुत बड़े फैन हैं। एक बार तो वो धर्मेंद्र को डांस करते देखने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे थे और फिल्म ओम शांति ओम के गाने “दीवानगी दीवानगी” में उनके साथ थिरकते भी नजर आए थे।
 
सलमान खान 'दीवानगी दीवानगी' गाने में धर्मेंद्र के डांस को देखकर इतने उत्साहित थे कि खुद को रोक नहीं पाए और फ्रेम में कूद पड़े। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) से बातचीत में मशहूर कोरियोग्राफर और ओम शांति ओम की डायरेक्टर फराह खान ने इस बारे में बताया है। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
फराह खान ने कहा, एक सीन में धरम जी डांस कर रहे थे, और सलमान बाकी कलाकारों के साथ अचानक फ्रेम में आ गए। ये पहले से प्लान नहीं था। वो सब कैमरे के पीछे खड़े थे क्योंकि उन्होंने शाहरुख की वैन में चार घंटे तक इंतजार किया था, सिर्फ धरम जी का शॉट देखने के लिए। और जैसे ही धरम जी ने डांस शुरू किया, सब खुद को रोक नहीं पाए और शॉट में कूद गए।
 
सलमान खान सच में धर्मेंद्र से बहुत प्यार और सम्मान करते हैं। हाल ही में जब ये दिग्गज अभिनेता अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो सलमान खुद उनसे मिलने पहुंचे थे ताकि उनकी तबीयत का हाल जान सकें। उनका देओल परिवार से भी बहुत करीबी रिश्ता है। 
 
सलमान और धर्मेंद्र ने साथ में मशहूर फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम किया था। इसके अलावा सलमान ने यमला पगला दीवाना: फिर से और टेल मी ओ खुदा फिल्मों में भी खास मौजूदगी दर्ज कराई थी। 
 
इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा है। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।

