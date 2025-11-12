दर्द से परेशान हुईं शर्लिन चोपड़ा, करवाना पड़ी ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी

एक्ट्रेस-मॉडल शर्लिन चोपड़ा अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वह बीते कई दिनों से बदन के कई हिस्सों में दर्द से जूझ रही थीं। जब एक्ट्रेस ने चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि ये सब उनके ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी की वजह से हो रहा है।

अब एक्ट्रेस ने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने का फैसला किया है। शर्लिन ने एक वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी है। शर्लिन ने बताया कि अगस्त 2023 में उन्होंने अपने चेहरे से सभी फिलर्स हटवा दिए थे, ताकि वो अपने असली रूप में दिख सकें। अब उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी कराने का फैसला किया है।

शर्लिन चोपड़ा ने वीडियो शेयर करके लिखा, अगस्त 2023 में मैंने अपने चेहरे से सारे फिलर्स हटवा लिए थे ताकि मैं अपने रियल फेस में दिख सकूं। आज, मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करवा रही हूं। ताकि बिना किसी एक्स्ट्रा बैगेज के जिंदगी जी सकूं। प्लीज समझें कि ये पोस्ट फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट्स या उन्हें पसंद करने वालों की आलोचना करने के बारे में नहीं है। ये पोस्ट बताती है कि मैं जैसी हूं, वैसे ही खुद को अपनाती हूं।

बता दें कि 38 साल की शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। शर्लिन अपने एडल्ट कंटेंट के लिए काफी फेमस हैं। एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है।