श्वेता तिवारी ने फिर मचाया इंटरनेट पर तहलका, सिजलिंग अदाओं से जीता दिल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (14:55 IST)
श्वेता तिवारी अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 45 साल की श्वेता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है। इस बार श्वेता ने ब्लू कलर की ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है। 
 
webdunia
तस्वीरों में श्वेता तिवारी ब्लू कलर की फ्लोरल ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस कटआउट ड्रेस में श्वेता अपने टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
श्वेता ने मिनिमल मेकअप और खुले लहराते बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बड़े से ईयररिंग्स कैरी किए हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में श्वेता सड़क पर एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ श्वेता ने कैप्शन में लिखा, सुंदरता और प्रतिभा से घिरा हुआ - क्या दिन है!
 
webdunia
बता दें कि श्वेता तिवारी कई टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शो बिग बॉस 4 की विनर रही हैं। 
 

