श्वेता तिवारी ने फिर मचाया इंटरनेट पर तहलका, सिजलिंग अदाओं से जीता दिल

श्वेता तिवारी अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। 45 साल की श्वेता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती है। इस बार श्वेता ने ब्लू कलर की ड्रेस में अपनी तस्वीरें शेयर की है।

तस्वीरों में श्वेता तिवारी ब्लू कलर की फ्लोरल ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। इस कटआउट ड्रेस में श्वेता अपने टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं।

श्वेता ने मिनिमल मेकअप और खुले लहराते बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बड़े से ईयररिंग्स कैरी किए हैं।

तस्वीरों में श्वेता सड़क पर एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं।

इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ श्वेता ने कैप्शन में लिखा, सुंदरता और प्रतिभा से घिरा हुआ - क्या दिन है!

बता दें कि श्वेता तिवारी कई टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वह रियलिटी शो बिग बॉस 4 की विनर रही हैं।