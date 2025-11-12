Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बाजीगर नहीं बल्कि ये होती शिल्पा शेट्टी की डेब्यू फिल्म

Advertiesment
हमें फॉलो करें shilpa shetty

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:32 IST)
शिल्पा शेट्टी फिल्म डंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक हैं, वह अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। शिल्पा ने फिल्म 'बाजीगर' से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। शिल्पा शेट्टी की डेब्यू फिल्म को रिलीज हुए 32 साल पूरे हो गए हैं।
 
इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी शाहरुख खान और काजोल के साथ नजर आई थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं शिल्पा शेट्टी की डेब्यू फिल्म बाजीगर नहीं बल्कि कोई और होने वाली थीं। इस बात का खुलासा खुद शिल्पा शेट्टी ने किया था कि वो बाजीगर से नहीं बल्कि किसी दूसरी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थीं।
 
webdunia
एक शो के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को लेकर कई खुलासे किए थे। इस दौरान उन्होंने बताया था कि वह पहले फिल्म 'गाता रहे मेरा दिल' से फिल्मों में डेब्यू करने वाली थीं। प्रोडक्शन हाउस के बीच कुछ इश्यूज हो गया था जिसके कारण यह फिल्म बन नहीं पाई और बंद हो गई। 
 
उन्होंने कहा था कि वे डायरेक्टर अब्बास-मस्तान से मिली जिन्होंने उन्हें बाजीगर फिल्म ऑफर की। बाजीगर फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान की जोड़ी ने किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। 
 
इसके साथ ही शिल्पा के किरदार को खासा पसंद किया गया था। शिल्पा शेट्टी ने फिल्म में काजोल की बहन का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में हीरो और विलेन शाहरुख खान थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे अमजद खान, इस किताब को पढ़कर बने शोले के गब्बर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels