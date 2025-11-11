Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

Advertiesment
हमें फॉलो करें shehnaaz gill reveals why she cheated in relationship

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (16:05 IST)
लोकप्रिय अभिनेत्री और सिंगर शहनाज गिल ने हाल ही में अपने एक पुराने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है। SMTV के यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एक पार्टनर को धोखा दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह भावनात्मक थी, न कि स्वार्थी।
 
शहनाज़ ने कहा, "हां, मैंने प्यार में धोखा दिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारे बीच की वाइब नहीं मिल रही थी। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। मैं सिर्फ देती नहीं रह सकती, मुझे भी बदले में प्यार चाहिए।"
 
उन्होंने आगे कहा कि "एक औरत अपने प्यार के बदले प्यार चाहती है। अगर सामने वाला प्यार नहीं करता तो फिर रिश्ता रखने का मतलब ही क्या रह जाता है।"
 
शहनाज़ ने बताई अपने आदर्श पार्टनर की शर्तें
शहनाज़ ने कहा कि उन्हें अपने पार्टनर में समझ, खुला दिमाग और स्वतंत्रता की भावना चाहिए। उन्होंने कहा, "मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मुझे स्पेस दे, मेरे काम की सराहना करे और मेरे साथ खुलकर बातें कर सके। हम दोनों एक-दूसरे के काम को देख सकें, यात्रा कर सकें, बिना फोन के भी एक-दूसरे के साथ वक्त बिता सकें, यही सच्चा रिश्ता होता है।"
 
"रिश्तों में बराबरी जरूरी है" – शहनाज़ गिल
बातचीत के दौरान शहनाज़ ने रिश्तों में वित्तीय समानता पर भी खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से अपने रिश्तों में "शेयरिंग" पर विश्वास करती हैं।
 
उन्होंने कहा, "जब मैं किसी रिश्ते में होती हूं, तो मैं खर्चे बराबर बांटने में यकीन रखती हूं। अगर हम हॉलिडे पर हैं तो बिल आधा-आधा। लेकिन कई पुरुषों को इससे दिक्कत होती है। उन्हें लगता है, 'क्यों तुम्हारे पैसे? मैं खर्च कर दूं।' शायद उन्हें इस बात से असुरक्षा होती है कि एक औरत खुद के लिए भी भुगतान कर सकती है।"
 
शहनाज़ ने कहा कि वह इन बातों को लेकर बहुत स्पष्ट हैं और चाहती हैं कि रिश्ता समानता और सम्मान पर आधारित हो, न कि झूठे अहम पर।

 
शहनाज़ का करियर और नया कदम
वर्कफ्रंट की बात करें तो शहनाज़ गिल हाल ही में पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ में नजर आईं। इस फिल्म के साथ शहनाज़ ने एक नया कदम भी बढ़ाया — उन्होंने अपने खुद के बैनर ‘Shehnaaz Gill Production’ के तहत बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया।
 
"मैं बस सच्चे रिश्ते में रहना चाहती हूं"
अंत में शहनाज़ ने कहा कि वो ऐसे रिश्ते में रहना चाहती हैं जहां भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और बराबरी हो। "अगर कोई इंसान आपको प्यार नहीं दे सकता, तो उस रिश्ते को निभाना अपने समय की बर्बादी है। मैं अब वही रिश्ता चाहती हूं जहां दोनों एक-दूसरे को समझें और आगे बढ़ें।"

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा अस्पताल में, गिर पड़े जीतेंद्र, असरानी-सतीश-सुलक्षणा नहीं रहे, बॉलीवुड को आखिर किसकी नजर लग गई?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels