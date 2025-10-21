पंजाब के पूर्व DGP पर बहू के साथ नाजायज संबंध के कारण बेटे की हत्या का आरोप, FIR दर्ज

मुझे यह पहले ही पता लगना चाहिए था। शादी के एक साल बाद 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया। वीडियो में आगे बताया गया कि, 'मेरी मां और मेरी बहन डैड के कमरे में बैठे थे कि इसका कुछ इंतजाम करो। पंचकूला में इनकी चल नहीं पा रही, क्योंकि यहां की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती। Edited by : Sudhir Sharma
#WATCH | Panchkula: Shrishti Gupta, DCP, Panchkula says, "Former DGP Mohammad Mustafa and former minister Razia Sultana's son, Aakil Akhtar was found dead under suspicious circumstances at his residence in MDC, Panchkula. We received a complaint and based on that, we have now… pic.twitter.com/vvJKwCtpwX— ANI (@ANI) October 21, 2025