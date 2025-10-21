dipawali

पंजाब के पूर्व DGP पर बहू के साथ नाजायज संबंध के कारण बेटे की हत्या का आरोप, FIR दर्ज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (14:49 IST)
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकूला में बेटे की हत्या की FIR दर्ज हुई है। मुस्तफा-रजिया के साथ उनकी बेटी और पुत्रवधू को भी आरोपी बनाया गया है।
मीडिया खबरों के मुताबिक हाल ही में पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत हुई थी। शुरुआती जांच में बताया गया कि ओवरडोज ड्रग्स लेने के कारण से अकील की मौत हुई, लेकिन जब मामले में आगे की जांच की गई तो सनसनीखेज खुलासे हुए। पड़ोसी के गंभीर आरोपों के बाद जांच की गई तो सामने आया कि अकील की पत्नी और पिता के बीच नाजायज संबंध थे। इसमें खुद पूर्व मंत्री रजिया यानी उनकी मां भी शामिल थी। 
बेटे ने जारी किया था वीडियो
मौत से पहले पूर्वी डीजीपी के बेटे ने वीडियो जारी किया था। इसमें अफेयर का दावा किया गया। वीडियो में बेटा कह रहा है कि 'मैंने डेढ़ साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया।
मौत से पहले पूर्वी डीजीपी के बेटे ने वीडियो जारी किया था। इसमें अफेयर का दावा किया गया। वीडियो में बेटा कह रहा है कि 'मैंने डेढ़ साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया।

मुझे यह पहले ही पता लगना चाहिए था। शादी के एक साल बाद 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया। वीडियो में आगे बताया गया कि, 'मेरी मां और मेरी बहन डैड के कमरे में बैठे थे कि इसका कुछ इंतजाम करो। पंचकूला में इनकी चल नहीं पा रही, क्योंकि यहां की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती।

