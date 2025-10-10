Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब अमिताभ बच्चन संग अकेले में पकड़ी गई थीं रेखा, जया बच्चन ने किया यह काम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Amitabh Bachchan

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:34 IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। रेखा का नाम इंडस्ट्री के कई एक्टर्स संग जुड़ा। लेकिन इनमें सबसे खास नाम अमिताभ बच्चन का था। 70-80 के दौर में अमिताभ और रेखा की जोड़ी अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही है। 
 
कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। लेकिन जब ये खबरें अमिताभ की पत्नी जया के कानों तक गई तो बवाल मच गया। ये किस्सा फिल्म 'राम बलराम' के सेट का है जिसमें रेखा और अमिताभ एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
उस वक्त तक जया को दोनों के रिश्ते के बारे में पता लग चुका था और वह नहीं चाहती थीं कि उनके पति अमिताभ रेखा के साथ काम करें। इसके लिए एक दिन अचानक जया सेट पर जा पहुंचीं और जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन को प्राइवेट में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
 
webdunia
खबरों के मुताबिक ये देखकर जया अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने सेट पर सभी के सामने रेखा को चांटा मार दिया। इसके बाद अमिताभ वहां से चुपचाप निकल गए। इतना ही नहीं जया ने फिल्म से रेखा को निकालने की पूरी कोशिश की लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को मना लिया था। ऐसे में जया ने अमिताभ को फिल्म छोड़ने के लिए कहा लेकिन बिग बी ने उनकी बात नहीं मानी।
 
एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अमिताभ और जया को लेकर भी कई बाते कही थीं। रेखा से जब अमिताभ और जया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि जया अपने पति अमिताभ को लेकर इंसिक्योर नहीं हैं। वो स्ट्रॉन्ग हैं और मेरा अमिताभ बच्चन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है और रहेगा।
 
बता दें कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने पहली बार फिल्म 'दो अनजाने' में साथ काम किया। दोनों ने साथ में फिल्म सुहाग, मुकद्दर का सिंकदर, मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला जैसी फिल्में की थी। रेखा और अमिताभ की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद थी।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

42 साल की तृषा कृष्णन के लिए परिवार ने ढूंढा दूल्हा, बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी!

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels