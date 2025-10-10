Festival Posters

42 साल की तृषा कृष्णन के लिए परिवार ने ढूंढा दूल्हा, बिजनेसमैन संग रचाएंगी शादी!

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:23 IST)
साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन‍ दिनों अपनी पर्सनल लाइफ कोलेकर सुर्खियों में हैं। तृषा 42 साल की उम्र में दुल्हन बनने जा रही हैं। खबरें आ रही है कि तृषा अपने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। जल्द ही वह शादी के बंधन में बंध जाएंगी। 
 
सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार तृषा के माता-पिता ने उनका रिश्ता चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन संग तय किया है। दोनों परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। हालांकि तृषा के दूल्हे के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 
 
webdunia
तृषा ने हाल ही में अपनी शादी को लेकर इशारा दिया था। उन्होंने कहा था, अगर उन्हें सही इंसान मिल जाए, तो वे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक उन्हें लगता है कि सही वक्त नहीं आया है।
 
टूट चुकी है तृषा की सगाई 
तृषा कृष्णन ने साल 2015 में बिजनेसमैन वरुण मणियन संग सगाई की थी। लेकिन उनका रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया। बताया जाता है कि सगाई टूटने की वजह वरुण तृषा की फिल्मों में एक्टिंग के खिलाफ थे। 
 
webdunia
इन स्टार्स संग जुड़ चुका है तृषा का नाम 
तृषा कृष्णन का नाम सबसे पहले सुपरस्टार थलापति विजय के साथ जुड़ा था। दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने साल 2005 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। तृषा के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण विजय की मैरिड लाइफ मुश्‍किल में पड़ गई थी। हालांकि, दोनों ने कभी अपना रिश्ता कबूल नहीं किया।
 
इसके बाद तृषा कृष्णन का नाम बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती के साथ जुड़ा। तृषा और राणा दग्गुबाती की कुछ इंटीमेंट तस्वीरें भी लीक हुई थीं। राणा दग्गुबाती ने करण जौहर के चैट में तृषा कृष्णन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात भी स्वीकारी थी। 
 
webdunia
साउथ सुपरस्टार धनुष के साथ भी तृषा का नाम जुड़ चुका है। तृषा और धनुष की बेड से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
 

