स्टार परिवार के 25 साल पूरे होने के मौके पर 25 बहादुर मांएं और अनुपमा ने किया खूबसूरत डांस

शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
स्टार प्लस ने इंडियन टीवी के सबसे बड़े चैनलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और सालों तक दर्शकों को एंटरटेन करना जारी रखा है। ऐसे में इस साल, चैनल ने 25 साल पूरे कर लिए हैं और अपने शो और कलाकारों का जश्न स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 के साथ मनाया। 
 
25वीं सालगिरह के मौके पर किया गया यह कार्यक्रम बड़ा और खास था, जिसमें शानदार परफॉर्मेंसेस, मज़ेदार पल और दिल को छू लेने वाली मुलाकातें देखने को मिलीं। स्टार प्लस के सबसे बड़े स्टार्स मंच पर अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस से सबको बहुत खुश कर गए।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस मौके पर एक खास पल वो था जब रूपाली गांगुली ने 25 असली माताओं के साथ खास परफॉर्मेंस दिया, जो अवॉर्ड शो को दिल से दी गई ट्रिब्यूट जैसा था। यह और भी खास था क्योंकि इन महिलाओं ने जीवन में मुश्किलें झेली हैं, अपने सपनों, परिवार और खुद से जुड़ी चुनौतियों को संतुलित किया है। 
 
साथ ही अनुपमा के किरदार में रूपाली के ऑन-स्क्रीन जोश से भी प्रेरणा ली है। इन प्रेरक मांओं में से एक हैं निखिता जोशी, एक कथक डांसर, जिन्होंने डांस का अपना जुनून फिर से जगाया और नई ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। दीपाली सारस, एक शादीशुदा युवती हैं, जिन्होंने अपने पति के प्रोत्साहन और अनुपमा से प्रेरणा लेकर डांस से अपने प्यार को आगे बढ़ाया, अपने डांस रील्स के जरिए वह सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं। 
 
वहीं, पूर्ति कोठारी ने टीवी पर परफॉर्म करने का सपना देखा, जबकि आकांक्षा देसाई, एक डांस एंटरप्रेन्योर और सिंगल मॉम हैं, जो तीन स्टूडियो चलाती हैं और सिल्वर बटन जीत चुकी यूट्यूब चैनल की मालिक हैं। उन्होंने अपने जीवन को धैर्य और रचनात्मकता के साथ दोबारा बनाया है। 
 
श्रद्धा शाह, जो शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए डांस थेरेपिस्ट और परिवार की इकलौती कमाने वाली महिला भी हैं, उन्हें अनुपमा की जैसी कहा गया है। इसके अलावा, 20 दूसरी असली मांओं ने भी अवॉर्ड समारोह में अनुपमा के साथ परफॉर्म किया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इन मांओं के लिए रुपाली के साथ स्टेज शेयर करना सिर्फ परफॉर्म करने भर नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक असल सपने की तरह था और उनके संघर्ष और मेहनत का जश्न भी था। उनका परफॉर्मेंस इस बात को खूबसूरती से दिखाया है कि अनुपमा दर्शकों के साथ कितना गहरा जुड़ाव और प्रेरणा रखती है। 
 
यह शो उन महिलाओं को सम्मान देता है जिन्होंने शो के किरदार की तरह चुनौतियों को प्रेरणा में बदल दिया। यह एक भावुक श्रद्धांजलि थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और स्टार प्लस की 25 साल की शानदार कहानी कहने की यात्रा का जश्न मनाया।
 
स्टार परिवार अवॉर्ड्स 2025 एक शानदार उत्सव बनने जा रहा है, जिसमें दर्शकों को दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस, प्यारी रीयूनियन्स और स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा स्टार्स की ग्लैमरस मौजूदगी देखने को मिलेगी। दर्शक इस शाम का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं, जिसमें रोमांच, पुरानी यादें और भरपूर मनोरंजन होगा, क्योंकि अलग-अलग दौर के पॉपुलर किरदार और कलाकार चैनल के शानदार सफर का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे। 

