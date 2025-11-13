Dharma Sangrah

आर्यन खान के बर्थडे पर की कथित गर्लफ्रेंड ने लुटाया प्यार, कौन हैं लारिसा बोनेसी?

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (12:51 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 12 नवंबर को अपना 28वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। आर्यन के बर्थडे पर उन्हें सोशल मीडिया पर ढ़ेरों शुभकामनाएं मिली। तमाम शुभकामनाओं के बीच आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी के खास पोस्ट ने सभी का ध्यान खींच लिया। 
 
webdunia
लारिसा ने आर्यन के जन्मदिन पर जमकर प्यार लुटाया। उन्होंने आर्यन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, एकमात्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!! आप ब्रह्मांड +1 के हकदार हैं। आपकी हर इच्छा पूरी हो। मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं हमेशा आपकी सफलता और खुशी के लिए उत्साहित रहूंगी! आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप नंबर 1 हैं।
 
webdunia
कौन है आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिसा 
लारिसा बोनेसी एक ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वह बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। लारिसा और आर्यन के अफेयर की खबरें काफी समय से आ रही थी। लेकिन आर्यन की डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में पहुंचकर लारिसा के इस खबरों को और हवा दे दी। 
 
webdunia
लारिसा, आर्यन खान के कई इवेंट्स में भी दिखाई देती हैं। लारिसा बोनेसी सैफ अली खान की फिल्म ‘गो गोआ गॉन’ और अक्षय कुमार की फिल्म ‘देसी बॉयज’ में नजर आ चुकी हैं। वह तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 
 
webdunia
लारिसा ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। उन्होंने विशाल मिश्रा के ‘आओ ना’ और बैनी दयजाल के गाने ‘आर यू कमिंग’ में काम किया है। 
 
webdunia
लारिसा बोनेसी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपनी बोल्ड बिकिनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम पर लारिसा के 691k फॉलोअर्स है। 

