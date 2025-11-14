59 साल की उम्र में सलमान खान की फिटनेस देख शॉक्ड हुए फैंस, देखिए भाईजान की लेटेस्ट तस्वीर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 साल की उम्र में भी बेहद फिट हैं। वह इन दिनों अपने मच अवेटेड 'द-बंग: द टूर रीलोडेड' शो के लिए कतर में हैं। कतर से सलमान ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी फिटनेस देख फैंस शॉक्ड हो गए हैं।

सलमान खान ने अपनी एक बैकस्टेज तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वह ग्रे टी-शर्ट और ब्लैक डेनिम पैंट में दिख रहे हैं। सलमान अपना एक पैर क्रू मेंबर के कंधे पर रखकर स्टैच कर रहे हैं। इसके के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'Aahhhhaaa'

स्ट्रेचिंग वाली यह तस्वीर सामने आने के बाद फैंस सलमान की फिटनेस की तारीफ हो रही है। 59 साल की उम्र में उनकी फिटनेस देखकर सभी हैरान हैं।

एक यूजर ने कमेंट किया, 'शेर हो भाई आप शेर।' एक अन्य ने लिखा, 'भाई तो भाई है मजाक थोड़ी है।' एक और यूजर ने लिखा, 'इनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबरद है।'

बता दें कि सलमान के कतर टूर में जैकलीन फर्नांडिस और तमन्ना भाटिया भी शामिल हैं। इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा, स्टेबिन बेन, सुनील ग्रोवर, प्रभु देवा और मनीष पॉल भी शो में परफॉर्म करेंगे।