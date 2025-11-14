120 बहादुर का रोमांटिक गाना 'नैना रा लोभी' हुआ रिलीज, फरहान अख्तर-राशि खन्ना की दिखी खास केमिस्ट्री

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फिल्म '120 बहादुर' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। टीज़र और गानों से जगी जिज्ञासा के बाद, अब नए रिलीज़ हुए ट्रेलर ने उत्साह को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है।

यह ट्रेलर भारत के सबसे महान युद्ध की एक अनकही, जोशीली और प्रेरणादायक कहानी दिखाता है, जहां 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया है और खूब सराहना बटोरी है। अब फिल्म के रोमांटिक पहलू को दिखाते हुए गाना 'नैना रा लोभी' रिलीज किया गया है।

फिल्म '120 बहादुर' का 'नैना रा लोभी' एक प्यारा रोमांटिक गीत है, जो प्यार और यादों की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाता है। फरहान अख्तर और राशी खन्ना पर फिल्माया गया यह गाना उनके मीठे रिश्ते को दिल छू लेने वाले सीन के ज़रिए दिखाता है।

जावेद अली और असीस कौर की मीठी आवाज़ में गाया गया यह गाना, अमजद नदीम आमिर के सुकूनभरे संगीत से और भी खास बन गया है। जावेद अख्तर के लिखे बोल सादे और दिल से जुड़े हैं, जो प्यार की कोमलता और सच्चे रिश्ते की खूबसूरती को दिखाते हैं।

फिल्म 120 बहादुर 1962 के युद्ध में लड़ी गई मशहूर रेजांग ला की लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की अद्भुत वीरता को दिखाती है। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की।

120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।