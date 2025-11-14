मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्सा

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धमाकेदार डेब्यू किया है। आर्यन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। वहीं सीरीज में मोना सिंह ने लीड एक्टर की मां और बॉबी देओल की प्रेमिका का किरदार निभाया।

मोना सिंह और बॉबी देओल ने सीरीज में 90 के दशक के मशहूर गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को री-क्रिएट भी किया। यह गाना क्लाइमेक्स में अहम भूमिका भी निभाता है। वहीं अब मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है।

मोना सिंह ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को उन्होंने सेट से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। उन्होंने बताया कि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दिन शाहरुख खान सेट पर आए थे। मोना ने उनसे मजाक में कहा, 'सर, आप यहां नहीं रह सकते! आपके सामने मैं यह नहीं कर पाऊंगी।'

मोना ने आगे बताया इसके बाद शाहरुख ने हंसते हुए उनसे कहा, 'मोना, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोफेशनल बनो।' लेकिन मोना नहीं मानी और बोलीं, 'आपके सामने बिल्कुल नहीं, प्लीज यहां से चले जाइए।'

मोना ने जूम से बातचीत में बताया कि यह मुश्किल था क्योंकि ओरिजिनल गाने के फ्रेम से मैच करना था। बॉबी को किस तक देने का सीन था, लेकिन सामने नीले कपड़े में कोई और खड़ा था! मैंने सोचा, 'क्या सच में कर रही हूं?' आर्यन हर स्टेप दिखाते थे। वो बहुत पक्के हैं और कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।