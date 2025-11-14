Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट से शाहरुख खान को कर दिया था बाहर, बताया किस्सा

Advertiesment
हमें फॉलो करें The Bads of Bollywood

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (17:49 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से धमाकेदार डेब्यू किया है। आर्यन के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। वहीं सीरीज में मोना सिंह ने लीड एक्टर की मां और बॉबी देओल की प्रेमिका का किरदार निभाया। 
 
मोना सिंह और बॉबी देओल ने सीरीज में 90 के दशक के मशहूर गाने 'दुनिया हसीनों का मेला' को री-क्रिएट भी किया। यह गाना क्लाइमेक्स में अहम भूमिका भी निभाता है। वहीं अब मोना सिंह ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया है। 
 
webdunia
मोना सिंह ने बताया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को उन्होंने सेट से बाहर जाने के लिए बोल दिया था। उन्होंने बताया कि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दिन शाहरुख खान सेट पर आए थे। मोना ने उनसे मजाक में कहा, 'सर, आप यहां नहीं रह सकते! आपके सामने मैं यह नहीं कर पाऊंगी।'
 
मोना ने आगे बताया इसके बाद शाहरुख ने हंसते हुए उनसे कहा, 'मोना, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रोफेशनल बनो।' लेकिन मोना नहीं मानी और बोलीं, 'आपके सामने बिल्कुल नहीं, प्लीज यहां से चले जाइए।' 
 
मोना ने जूम से बातचीत में बताया कि यह मुश्किल था क्योंकि ओरिजिनल गाने के फ्रेम से मैच करना था। बॉबी को किस तक देने का सीन था, लेकिन सामने नीले कपड़े में कोई और खड़ा था! मैंने सोचा, 'क्या सच में कर रही हूं?' आर्यन हर स्टेप दिखाते थे। वो बहुत पक्के हैं और कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels