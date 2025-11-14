पैपराजी पर फिर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- फोटो लो और तमीज में रहो...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपने गुस्सैल रवैये की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। जया अक्सर पैपराजी पर भड़कती दिखती हैं। एक बार फिर एक इवेंट में जया का गुस्सा पैपराजी पर फूट पड़ा और उन्होंने कड़े शब्दों में उन्हें हिदायत दे डाली।
दरअसल, जया बच्चन हाल ही में अपनी बेटी श्वेता नंदा के साथ फैशन डिजाइनर अबू जानी, संदीप खोसला के फैशन इवेंट में पहुंची थीं। इस दौरान दोनों मां-बेटी ट्विंनिंग करती नजर आईं। जब दोनों मीडिया के सामने आईं, तो जया आगबबूला हो गईं।
सोशल मीडिया पर जया बच्चन का वीडियो वायरल हो रहा है। जया जैसे ही पैपराजी के सामने से गुजरी, वैसे ही सभी जोर-जोर से उनका नाम पुकारने लगे। इस पर जया ने रूककर गुस्से से घूरते हुए सभी को फटकार लगा दी। जया ने कहा, 'आप लोग हैं ना, फोटो लो और तमीज में रहो, ठीक है...चुप रहो और मुंह बंद रखो फोटो लो खत्म...पर्सनल कमेंट करते रहते हो।'
जया बच्चन का गुस्से में भरा यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। वहीं कई यूजर्स उनके सपोर्ट में आगे भी आए। एक यूजर ने लिखा, 'सेलेब्स को प्राइवेसी का अधिकार है। उनका गुस्सा जायज है।' एक अन्य ने लिखा, 'फोटो मत दो, लेकिन इतना अपशब्द बोलने की क्या जरूरत थी।'