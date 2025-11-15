राजकुमार राव और पत्रलेखा भी हुए पेरेंट क्लब में शामिल, शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के बने माता-पिता

बॉलीवुड के लवली कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा भी पेरेंट क्लब में शामिल हो गए हैं। अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर राजकुमार और पत्रलेखा ने एक प्यारी सी बेटी का स्वागत किया है। कपल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर यह खुशखबरी फैंस संग शेयर की है।

पोस्ट में लिखा है, 'हम बहुत खुश हैं। ईश्वर ने हमें एक नन्ही परी का आशीर्वाद दिया है। धन्य माता-पिता, पत्रलेखा और राजकुमार।' पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, 'हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर ईश्वर ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है।'

फैंस और सेलेब्स पोस्ट पर कमेंट करके कपल को बधाई दे रहे हैं। वरुण धवन ने लिखा, 'क्लब में आप दोनों का स्वागत है।' भारती सिंह ने कमेंट किया, 'बधाई हो, खूबसूरत सफर।' अली फजल ने लिखा, 'हे भगवान!!!! यह सुनकर बहुत खुशी हुई। आप दोनों खूबसूरत लोगों को बधाई। मुबारक।'

बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा ने लंबे वक्त तक एक दुसरे को डेट करने के बाद 15 नवंबर 2021 को शादी रचाई थी। अब शादी के चार साल बाद दोनों पेरेंट्स बन गए हैं।