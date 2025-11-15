दो पार्ट में बनेंगी प्रभास की 'फौजी', दूसरा पार्ट होगा प्रीक्वल

प्रभास की 'फौजी' सबसे बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्मों में से एक है, जिसमें वह ‘सीता रामम’ के निर्देशक हनु राघवपुडी के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही यह चर्चा में है, क्योंकि इसमें दर्शकों को प्रभास को आज़ाद हिंद फोर्स के एक सैनिक के रूप में देखने का अवसर मिलेगा। फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं का काल्पनिक पुनर्कथन है।

भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस में से एक, मैत्री मूवी मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली मैग्नम ओपस फौजी की घोषणा की है। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म सुपरस्टार प्रभास और सीता रामम के निर्देशक हनु राघवपुडी को एक साथ लेकर आ रही है।

हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का दमदार टाइटल पोस्टर जारी किया, जिसमें प्रभास को एक उग्र और प्रभावशाली लुक में दिखाया गया है, जो इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि फौजी की दुनिया बहुत विशाल है, और स्वयं निर्देशक हनु राघवपुडी ने पुष्टि की है कि फिल्म दो भागों में रिलीज़ होगी।

फिल्म के दो-भागीय होने पर बात करते हुए निर्देशक हनु राघवपुडी ने कहा, हम इस मूवी में प्रभास की एक दुनिया को दिखा रहे हैं, और दूसरा इंस्टॉलमेंट एक अलग आयाम की खोज करेगा। हमारे औपनिवेशिक अतीत में इतना व्यापक कंटेंट है — ऐसी कहानियाँ जो दुखद रूप से समाप्त हुईं, पर किसी और वास्तविकता में परी-कथा जैसी हो सकती थीं। मैंने इसमें कुछ वास्तविक जीवन के अनुभव भी जोड़े हैं, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित किया।

यह ध्यान देने योग्य है कि निर्देशक हनु राघवपुडी ने हमेशा कहा है कि वे इस फिल्म को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का उज्ज्वल और सकारात्मक चित्रण मानते हैं — वे नायक जिनकी कहानियाँ भले ही दुखद रही हों, लेकिन वे असाधारण हैं। उनका मानना है कि बहुत कम फिल्मकारों ने उन्हें नायकों की तरह दिखाया है, और यह जरूरी है कि हम उन्हें सच्चे नायकों के रूप में मनाएँ, उनके जीवन पर प्रेरणादायक फिल्में बनाएँ, न कि उन्हें उदास या दुखभरी कहानियों तक सीमित करें।

मैत्री मूवी मेकर्स, जो देश की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है और पुष्पा फ्रेंचाइज़ी, उप्पेना, डियर कॉमरेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुकी है, इस फिल्म का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि शानदार विजुअल्स और एक इमर्सिव सिनेमैटिक अनुभव के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बन रही है।