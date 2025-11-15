Festival Posters

ट्विंकल खन्ना लेकर आ रहीं अपनी मशहूर किताब का सीक्वल Mrs Funnybones Returns

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (13:22 IST)
ट्विंकल खन्ना कई रोल निभाती हैं वो एक कॉलमनिस्ट हैं, लेखिका हैं, ऑथर हैं, होस्ट हैं, और सबसे बढ़कर ‘मिसेज फनीबोन्स’ हैं! अब ट्विंकल ने अपनी मशहूर किताब Mrs Funnybones के सीक्वल Mrs Funnybones Returns की घोषणा की है।
 
ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर किताब की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर बुक टूर में मुझसे यही पूछा गया कि Mrs Funnybones का सीक्वल कब आएगा। तो लीजिए, आखिरकार आ गया!
 
उन्होंने लिखा, दस साल — औरतों की ज़िंदगी, राजनीति, गॉडमैन, न्यूज़, खोना, ग़म, उम्र और हँसी पर लिखते हुए बीत गए। एक दशक जिसमें मैंने देखा कि भारत औरतों को कैसे देखता है — और मैं भारत को कैसे देखती हूं। Mrs Funnybones Returns! वो अब उम्र में बड़ी है, दिमाग़ में चौड़ी है, पर क्या वो और समझदार हुई है?
 
इस नई किताब में ट्विंकल खन्ना और ज़्यादा नुकीली नज़र, हाज़िरजवाबी और व्यंग्य लेकर लौट रही हैं। उनके फैंस पिछले दस सालों से इस सीक्वल का इंतज़ार कर रहे थे, और अब उनके पास एक और “बेस्टसेलर” जोड़ने का मौका है।
 
webdunia
ट्विंकल की पहली किताब Mrs Funnybones: She’s Just Like You and a Lot Like Me (2015) उनकी अख़बार की कॉलम्स पर आधारित थी, जो अपनी ईमानदार और मज़ेदार बातों के लिए बहुत पसंद की गई थी। उनकी पिछली किताब Welcome to Paradise में प्यार, खोने और आत्म-खोज की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था।
 
अब Mrs Funnybones Returns के साथ, ट्विंकल खन्ना अपने लेखन सफ़र में एक और सुनहरी उपलब्धि जोड़ने जा रही हैं। फिलहाल, इस नई किताब की लॉन्च डेट का ऐलान होना बाकी है।

