दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगा 4000 करोड़ का टॉवर, बोले- मां होती तो गर्व महसूस करती

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अरब देशों में भी लोग उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। शाहरुख खान पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर दुबई में एक आलीशान टावर बनने जा रहा है।

दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वे एक टावर बनाने की योजना बना रहे हैं जिसका नाम शाहरुख के नाम पर रखा जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम 'शाहरुख्ज डेन्यूब' होगा। इतना ही नहीं इस इमारत के आगे किंग खान की मूर्ति भी लगाई जाएगी।

हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट में शाहरुख खान ने अपने नाम पर बन रही बिल्डिंग 'शाहरुख्ज डेन्यूब' का उद्घाटन किया। उनके साथ इस बिल्डिंग के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सनज भी मौजूद थे।

इस इवेंट में शाहरुख ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं क्या कहूं? मेरी मां ज़िंदा होती तो बहुत खुश होतीं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा सम्मान है, और अब जब भी मैं अपने बच्चों के साथ दुबई जाउंगा, तो मैं उस बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहूंगा, 'देखो पापा की बिल्डिंग है'।

शाहरुख ने कहा, मुझे लगता है कि यह अद्भुत है, और मैं पिछले कुछ महीनों से इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को देख रहा हूं, यह सब बहुत सुंदर और अत्याधुनिक है। यह बहुत किफ़ायती भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दुबई में अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं।

खबरों के अनुसार शाहरुख खान के नाम पर बन रही यह बिल्डिंग एक कॉमर्शियल टॉवर है। यह टॉवर 56 फ्लोर का होगा। इसे साल 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस टॉवर की वैल्यू लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बिल्डिंग में हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होगी।