Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगा 4000 करोड़ का टॉवर, बोले- मां होती तो गर्व महसूस करती

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shahrukh Khan

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (14:59 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अरब देशों में भी लोग उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। शाहरुख खान पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम पर दुबई में एक आलीशान टावर बनने जा रहा है। 
 
दुबई की एक रियल एस्टेट कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वे एक टावर बनाने की योजना बना रहे हैं जिसका नाम शाहरुख के नाम पर रखा जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम 'शाहरुख्ज डेन्यूब' होगा। इतना ही नहीं इस इमारत के आगे किंग खान की मूर्ति भी लगाई जाएगी। 
 
webdunia
हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट में शाहरुख खान ने अपने नाम पर बन रही बिल्डिंग 'शाहरुख्ज डेन्यूब' का उद्घाटन किया। उनके साथ इस बिल्डिंग के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान सनज भी मौजूद थे। 
 
इस इवेंट में शाहरुख ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं क्या कहूं? मेरी मां ज़िंदा होती तो बहुत खुश होतीं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा सम्मान है, और अब जब भी मैं अपने बच्चों के साथ दुबई जाउंगा, तो मैं उस बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहूंगा, 'देखो पापा की बिल्डिंग है'। 
 
शाहरुख ने कहा, मुझे लगता है कि यह अद्भुत है, और मैं पिछले कुछ महीनों से इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को देख रहा हूं, यह सब बहुत सुंदर और अत्याधुनिक है। यह बहुत किफ़ायती भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दुबई में अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। 
 
खबरों के अनुसार शाहरुख खान के नाम पर बन रही यह बिल्डिंग एक कॉमर्शियल टॉवर है। यह टॉवर 56 फ्लोर का होगा। इसे साल 2029 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस टॉवर की वैल्यू लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बिल्डिंग में हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'अखंडा 2' का भक्ति गीत 'द थांडवम' रिलीज, नंदामुरी बालकृष्ण का दिखा उग्र अवतार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels