Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पंजाबी गीतकार निम्मा लोहारका का निधन, उनके लिखे गाने गाकर कई सिंगर बने स्टार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Famous Punjabi lyricist passes away

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (17:32 IST)
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। 150 से ज्यादा सिंगर को स्टार बनाने वाले मशहूर गीतकार निम्मा लोहारका उर्फ निर्मल सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 48 साल की उम्र में आखिरी सांसली। निम्मा बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 
 
निम्मा लोहारका के निधन से पंजाबी संगीत जगत में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लोहारका में किया जाएगा। निम्मा ने अपने करियर में 500 से अधिक गाने लिखे। उनका जन्म 1977 को अमृतसर की तहसील अजनाला के गांव लोहारका में हुआ था। 
 
निम्मा के बनाए गानों को गाकर दिलजीत दोसांझ, अमरिंदर गिलल मलकीत सिंहल रविंदर गरेवाल, फिरोज खान, नछतर गिर और कुलविंदर ढिल्लों जैसे बड़े पंजाबी सिंगर ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। निम्मा का लिखा और कुलविंदर का गाया गाया 'जदों पैंदी आ तरीक किसे जट्ट दी' आज भी पंजाबी संगीत के अमर गीतों में गिना जाता है। 
 
एक इंटरव्यू में निम्मा ने बताया था उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। कई लोगों को उन्होंने स्टार बनाया, लेकिन अंतिम समय में बहुत कम लोग काम आए। अंतिम समय में निम्मा को मलाल था कि इंडस्ट्री अपना काम निकालकर बहुत तेजी से सबको भूल जाती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पति संग पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल बोले- धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहा...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels