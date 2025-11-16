Hanuman Chalisa

धीरेंद्र शास्त्री की सनातन धर्म पदयात्रा में एकता कपूर ने दर्ज कराई मौजूदगी, दिया एकता का संदेश

WD Entertainment Desk

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (13:48 IST)
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन एकता पदयात्रा' में जनसैलाब उमड़ रहा है। इस यात्रा में कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी मथुरा में सनातन धर्म एकता पदयात्रा में हिस्सा लिया। 
 
एकता कपूर हजारों भक्तों और आध्यात्मिक नेताओं के साथ एकजुट होकर चलीं। इस पदयात्रा का मकसद एकता, सांस्कृतिक जागरूकता और सनातन धर्म के मूल्यों को बढ़ावा देना था।
 
webdunia
एकता कपूर की मौजूदगी ने उन मशहूर लोगों की लिस्ट को और बढ़ा दिया जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाले ऐसे कार्यक्रमों का साथ दे रहे हैं। पदयात्रा में भक्तों, मदद करने वाले लोगों और संतों की भारी भीड़ देखी गई।
 
पदयात्रा, जिसका नेतृत्व धीरेंद्र शास्त्री ने किया, का मकसद शांति, आपसी सम्मान और साझा सांस्कृतिक पहचान के मूल्यों को मजबूती देना था। इस कार्यक्रम में हर उम्र और अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिससे ये साफ दिखा कि एकता के संदेश को जनता का कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है।
 
webdunia
एकता कपूर इस पदयात्रा में शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव जैसे कई बॉलीवुड सितारों के साथ शामिल हुईं। पदयात्रा मथुरा की गलियों से गुजरती हुई आगे बढ़ी, जहां धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन और कई संगठित कार्यक्रम हुए, जिनका उद्देश्य समाज में एकजुटता बढ़ाना और लोगों में जागरूकता फैलाना था।
 

