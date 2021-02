जैकी भगनानी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स ट्रेलब्लेजर अवार्ड्स 2021' किया अपने नाम, बोले- मैं हमेशा से सोचा करता था कि...

अपने सोशल मीडिया पर, जैकी ने पुरस्कार के लिए आभार व्यक्त किया, जहां निर्माता ने अपने हाथ में अवार्ड के साथ तस्वीर साझा की है। वे लिखते है, Thank you @htcity for honouring me with #httrailblazerawards2021. Absolutely grateful for this and I wanna thank the entire team of #Bellbottom and specially @akshaykumar sir without whom achieving this milestone of completing the shoot in the pandemic would have been impossible!