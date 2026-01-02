rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ से दर्शकों का भावनात्मक जुड़ाव, ओपनिंग डे पर 7.28 करोड़ रुपए की कमाई

Advertiesment
हमें फॉलो करें ikkis box office day 1 collection dharmendra last film

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (11:45 IST)
नए साल की शुरुआत के साथ ही फिल्म ‘इक्कीस’ ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत एंट्री की है। 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन 7.28 करोड़ रुपए की नेट कमाई दर्ज की। सुबह के शो में औसत रिस्पॉन्स के बाद दोपहर और शाम के शोज़ में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिससे कलेक्शन को साफ फायदा हुआ।
 
न्यू ईयर की छुट्टी बनी बड़ा फैक्टर
1 जनवरी की छुट्टी का असर सीधे बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला। परिवार और युवाओं की अच्छी मौजूदगी ने फिल्म की कमाई को रफ्तार दी। ट्रेड जानकारों का मानना है कि अगर यह रुझान वीकेंड तक बना रहता है, तो ‘इक्कीस’ पहले हफ्ते में एक सम्मानजनक आंकड़ा छू सकती है।
 
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने से भावनात्मक जुड़ाव
फिल्म को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की मौजूदगी का भी बड़ा फायदा मिला है। ‘इक्कीस’ उनकी आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस मानी जा रही है, जिस वजह से दर्शकों में खास भावनात्मक जुड़ाव देखा गया। कई दर्शक सिर्फ धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचे।
 
आगे की राह पर टिकी नजर
अब फिल्म के लिए असली परीक्षा लंबा वीकेंड होगा। अगर शुक्रवार से रविवार तक यही रफ्तार बनी रहती है, तो ‘इक्कीस’ का पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन काफी मजबूत हो सकता है। शुरुआती संकेत यही बता रहे हैं कि फिल्म को दर्शकों की ओर से सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Will Smith पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा, टूर वायलिनिस्ट ने लगाए गंभीर आरोप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels