इसरा के स्थापना दिवस पर‌ ऐतिहासिक पहल, ISRA अब बन गया है ISAMRA

isra has now become isamra : 10 साल पहले इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (ISRA) की स्थापना स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नेतृत्व में और उन्हीं की अध्यक्षता में की गई थी। एक ग़ैर-लाभकारी संगठन होने के नाते इसे 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया था। उल्लेखनीय है कि लता मंगेशकर ने आशा भोंसले, अलका याग्निक, सोनू निगम, संजय टंडन, ऊषा मंगेशकर, सुरेश वाडकर, पंकज उधास, अनूप जलोटा, तलत अजीज़, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, कविता कृष्णामूर्ति, शान, हरिहरण, जस्सी, सुनिधि चौहान, महालक्ष्मी अय्यर जैसी हस्तियों के साथ मिलकर ISRA की स्थापना की थी ताकि वो सभी गायक/गायिका को रॉयल्टी के रूप में उनका हक़ दिला सकें।