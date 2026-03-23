Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जया प्रदा ने 'धुरंधर 2' को बताया ऐतिहासिक फिल्म, आलोचकों को दिया करारा जवाब

Advertiesment
Dhurandhar 2 controversy
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (11:56 IST) Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (11:57 IST)
google-news
आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स और दर्शकों के साथ ही सेलेब्स भी इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म को मिल रहे अपार प्यार के बीच कुछ हलकों से इसे 'प्रोपेगेंडा' बताने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। 
 
अब दिग्गज अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा ने 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ करते हुए लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फिल्म की आलोचना करने वालों के लिए भी एक संदेश दिया है। 
 
एएनआई से बात करते हुए जया प्रदा ने कहा, यह एक शानदार फिल्म है, ऐसी फिल्म जिसे लोगों ने इतने वर्षों में नहीं देखा है। मुझे 'धुरंधर 2' पर बहुत गर्व है। आजकल किसी भी काम की बुराई करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन जिस समर्पण से आदित्य धर ने स्क्रिप्ट लिखी और जिस तरह से रणवीर सिंह व अन्य कलाकारों ने मेहनत की, वह काबिल-ए-तारीफ है।
 
रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, रणवीर सिंह ने जो किरदार (जसकिरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी) निभाया है, उसके लिए मैं उन्हें 100 प्रतिशत बधाई देती हूं। ऐसी स्क्रिप्ट न पहले कभी बनी है और न ही भविष्य में बनेगी। मैं दर्शकों से अपील करती हूं कि बिना देखे फिल्म पर राय न बनाएं।
 
फिल्म की कहानी सच्ची आतंकी घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें रणवीर सिंह एक अंडरकवर एजेंट की भूमिका में हैं जो दुश्मन के गढ़ में घुसकर भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश करता है। फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अभिनय किया है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

50 साल की उम्र में पहली बार पिता बने गजनी के प्रोड्यूसर मधु मंटेना, बोले- दिव्य आशीर्वाद के लिए धन्यवाद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels