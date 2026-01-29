rashifal-2026

जॉन अब्राहम का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस के उड़े होश, क्या किसी बड़ी फिल्म की है तैयारी?

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (17:13 IST)
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी मशहूर है। जॉन की फिटनेस के लोग दीवाने हैं। मस्कुलर बॉडी और चेहरे पर दाढ़ी के साथ नजर आने वाले जॉन अब्राहम का इस समय अपने नए लुक को लेकर चर्चा में आ गए हैं। 
 
जॉन अब्राहम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिनमें वे पूरी तरह से बदले हुए अवतार में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में वह पूरी तरह क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं। साथ ही वह काफी दुबले भी लग रहे हैं। 
 
जॉन अब्राहम ने बालों का रंग भी बदला है, जो हल्के भूरे और 'साल्ट एंड पेपर' लुक में दिख रहे हैं। तस्वीरों में जॉन पहले की तुलना में काफी दुबले-पतले लग रहे हैं, जिससे उनका चेहरा थोड़ा पतला और उम्रदराज नजर आ रहा है।
 

क्या है न्यू लुक के पीछे का कारण

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जॉन अब्राहम का यह लुक रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित पूर्व पुलिस अधिकारी राकेश मारिया की बायोपिक के लिए हो सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार, यह ट्रांसफॉर्मेशन उनकी फिल्म 'मंकीमैन' या किसी अन्य नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है।
 

फैंस के बीच छिड़ी जंग

जहां कुछ फैंस को जॉन का यह क्लीन-शेव लुक बेहद पसंद आ रहा है और वे उन्हें 'धूम' वाले दिनों का 'कबीर' कह रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि उन पर भारी दाढ़ी ज्यादा जचती है। जॉन के इस 'लीन फ्रेम' को देखकर लोग उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन के बारे में फिर से सर्च करने लगे हैं।

मैं प्रेग्नेंट हूं..., रुबीना दिलैक के इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, क्या तीसरे बच्चे का स्वागत करेंगी एक्ट्रेस?

