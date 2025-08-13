वॉर 2 से जूनियर एनटीआर कर रहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री, बोले- फैंस का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया

मैन ऑफ द मासेस कहलाने वाले एनटीआर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म 'वॉर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एनटीआर का सामना रितिक रोशन से होगा, एक नो-होल्ड्स-बार्ड, धांसू और खूनी टकराव में! एनटीआर का कहना है कि दर्शक जल्द ही थिएटर में वॉर 2 का असली पागलपन देखेंगे।

एनटीआर ने कहा, वॉर 2 पागलपन होने वाली है और फिल्म बहुत ही शानदार बनी है। आप 14 अगस्त को यह सनक देखेंगे। मेरा और रितिक रोशन गुरु का करियर लगभग एक ही समय शुरू हुआ था। जब मैंने बहुत साल पहले कहो ना प्यार है देखी थी, तो मैं पागल हो गया था। वह देश के सबसे बेहतरीन डांसर्स में से एक हैं। मेरी जर्नी उनकी प्रशंसा से शुरू हुई थी। इतने सालों बाद मुझे उनके साथ एक्ट और डांस करने का मौका मिला।

एनटीआर का मानना है कि वॉर 2 सिर्फ उनका बॉलीवुड डेब्यू नहीं है, बल्कि यह रितिक रोशन का भी तेलुगु सिनेमा में आना है, क्योंकि फिल्म के तेलुगु वर्ज़न में रितिक अपनी ही डायलॉग्स की डबिंग करेंगे।

उन्होंने कहा, यह फिल्म सिर्फ एनटीआर के हिंदी सिनेमा में जाने की नहीं है, बल्कि असल में रितिक सर के तेलुगु सिनेमा में आने की है। मेरे परिवार, फैन्स और सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद और प्यार ही मुझे यहां तक लाया है।

बता दें कि फिल्म 'वॉर 2' का निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा किया गया है, इसमें रितिक रोशन, एनटीआर और कियारा आडवाणी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।