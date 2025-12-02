Dharma Sangrah

कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थे

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (19:21 IST)
कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2)  को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसने फैंस को खूब हंसाया। कपिल ने बताया कि फिल्म में रोमांटिक सीन शूट करते वक्त उनकी टेंशन बढ़ गई थी, खासकर तब जब गिन्नी खुद सेट पर मौजूद थीं।
 
गिन्नी ने कहा: बर्दाश्त नहीं होता, ईर्ष्या होती है 
कपिल शर्मा, भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गिन्नी से कपिल के ऑनस्क्रीन रोमांटिक पलों के बारे में पूछा गया। गिन्नी ने हंसते हुए कहा, “बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ईर्ष्या होती है। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
 
रोमांटिक सीन शूट करते वक्त कांपने लगे कपिल के हाथ
कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि भोपाल में किस किसको प्यार करूं 2 के एक रोमांटिक गाने की शूटिंग हो रही थी, जिसमें उनकी को-स्टार वरीना उनके साथ थीं। कपिल शर्मा ने कहा कि जबकि पूरी फिल्म में कॉमेडी और भाग-दौड़ वाले सीन थे, यह एकमात्र दिन था जब उन्हें एक रोमांटिक गाना शूट करना था और उसी दिन गिन्नी सेट पर पहुंच गईं।
 
कपिल ने मजाकिया अंदाज़ में कहा, “डायरेक्टर बार-बार कह रहा था कि हीरोइन की आंखों में देखो, बालों में हाथ फेरो… और उधर मेरी वाइफ मॉनिटर पर सब देख रही थीं। हाथ सच में कांप रहे थे मेरे।”
 
उन्होंने आगे बताया कि जब भी वह ब्रेक में गिन्नी के पास जाकर गर्मी की शिकायत करते, वह मुस्कराकर कहतीं- तुम्हें क्या टेंशन है? तुम तो मजे कर रहे हो। 
 
कपिल शर्मा और गिन्नी की लव स्टोरी
कपिल शर्मा और गिन्नी की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। हालांकि रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन कपिल ने 2017 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। आज वे दो बच्चों, अनायरा और त्रिशान, के माता-पिता हैं।
 
फिल्म 'Kis Kisko Pyaar Karoon 2' के बारे में
यह 2015 में आई कपिल शर्मा की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म का सीक्वल है। पहली फिल्म में कपिल शर्मा ने कुमार विश राम किशन नाम के ऐसे शख्स का किरदार निभाया था, जो चार पत्नियों के साथ फंसा होता है और हास्यास्पद स्थितियां सामने आती हैं।
 
इस बार फिल्म का निर्देशन और लेखन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। फिल्म में कपिल शर्मा के साथ हीरा वरीना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी और मनजोत सिंह नजर आएंगे।  

