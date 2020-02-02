करण जौहर की 'तख्त' का फर्स्ट टीजर रिलीज, क्रिसमस 2021 पर करेंगे धमाका

रविवार, 2 फ़रवरी 2020 (12:15 IST)
बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर बीते दिनों अपनी पीरियड ड्रामा फिल्म 'तख्त' का ऐलान किया था। फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब और दाराशिकोह के बीच चली लड़ाई की कहानी पर्दे पर दिखाई जाएगी।

 
हाल ही में करण जौहर ने अपनी इस मल्टीस्टार फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। एक टीजर के साथ करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तख्त की रिलीज डेट की घोषणा की है। यह फिल्म अगले साल 24 दिसंबर को रिलीज होगी।
 
करण जौहर ने ट्वीट किया, 'तख्त पेश कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता हिरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्वा मेहता ने किया है। इसकी स्क्रिप्ट सुमित रॉय ने लिखी है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, विकी कौशल, करीना कपूर खान, अनिल कपूर, आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर और भूमि पेंडनेकर नजर आएंगे। फिल्म 24 दिसंबर 2021 को सिनामघरों में आएगी।'
 
करण जौहर बीते दिनों अपनी पूरी टीम के साथ आगरा में फिल्म की शूटिंग लोकेशन के लिए रैकी करने पहुंचे थे, जिसके बाद यह साफ हो गया था कि वो जल्द ही तख्त की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। तख्त का शूटिंग शेड्यूल पूरी तरह से तैयार है और मार्च की शुरूआत में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। पहले इस फ़िल्म की शूटिंग सितंबर 2019 में शुरू होने वाली थी लेकिन महंगे प्री-प्रोडक्शन के कारण शूटिंग आगे के लिए टाल दी गई थी।
 
फिल्म तख्त, मुगल शाही परिवार के दो उत्तराधिकारी औरंगजेब और उनके भाई शिकोह के बीच मुगल शाही सिंहासन के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमेगी।

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