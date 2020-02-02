करण जौहर की 'तख्त' का फर्स्ट टीजर रिलीज, क्रिसमस 2021 पर करेंगे धमाका

Principal photography begins in March#HirooYashJohar @apoorvamehta18 #SumitRoy @RanveerOfficial #KareenaKapoorKhan @aliaa08 @vickykaushal09 @bhumipednekar #Janhvi @AnilKapoor @NotSoSnob @DharmaMovies pic.twitter.com/Ath2qKE5PH— Karan Johar (@karanjohar) February 1, 2020
Presenting #TAKHT— Karan Johar (@karanjohar) February 1, 2020
Produced by Hiroo Yash Johar, Karan Johar & Apoorva Mehta
Screenplay by Sumit Roy
Starring Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar, Janhvi Kapoor AND Anil Kapoor
Releasing Christmas, 24.12.2021