क्या सैफ अली खान ने 800 करोड़ रुपये में दोबारा खरीदा था पटौदी पैलेस? छोटे नवाब ने बताया सच

Did you know that the Pataudi Palace used to be a Neemrana Hotel? Swipe right to see the inside of the Palace! . Source- GQ . #pataudipalace #nawabpataudi #pataudi #taimuralikhan #taimur #taimuralikhanptaudi #kareenakapoor #kareena #karishmakapoor #karishma #saifalikhan #india #theculturegully

A post shared by The Culture Gully (@theculturegully) on Dec 20, 2017 at 4:31am PST