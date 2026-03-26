मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ई.ए. राजेंद्रन का निधन, 71 की उम्र में ली अंतिम सांस

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (14:42 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (14:43 IST)
साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज मलयालम अभिनेता और निर्देशक ई.ए. राजेंद्रन का निधन हो गया है। उन्होंने 71 साल की उम्र में केरल के कोल्लम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं और शुगर लेवल बढ़ने जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे।
खबरों के अनुसार, राजेंद्रन के पार्थिव शरीर को आज कोल्लम में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाएगा, ताकि प्रशंसक और साथी कलाकार उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक शहर त्रिशूर ले जाया जाएगा। राजेंद्रन का अंतिम संस्कार 27 मार्च को त्रिशूर के त्रिथल्लूर स्थित उनके निवास पर किया जाएगा।
ई.ए. राजेंद्रन को मलयालम सिनेमा और रंगमंच का 'पावरहाउस' माना जाता था। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद मंच के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने तब तक नाटकों का निर्देशन जारी रखा, जब तक कि उनके स्वास्थ्य ने पूरी तरह जवाब नहीं दे दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के सितारों और राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
राजेंद्रन की कलात्मक जड़ें त्रिशूर से जुड़ी थीं। कला के प्रति उनकी गंभीरता उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) ले गई, जहां उन्होंने अपनी कक्षा में टॉप किया। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से टेलीविजन का विशेष कोर्स भी किया।
राजेंद्रन का फिल्मी करियर लगभग 60 फिल्मों तक फैला हुआ है। उन्होंने 1981 में फिल्म 'ग्रीष्मम' से शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान जयराज की क्लासिक फिल्म 'कलियाट्टम' से मिली। उन्होंने प्रणयवर्णंगल, नृसिंहम, पट्टाभिषेकम, मीशा माधवन जैसी फिल्मों में अभिनय किया।