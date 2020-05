मोनालिसा का बोल्ड अंदाज सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखिए तस्वीरें

हाल ही में मोनालिसा ने अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका अंदाज देखने लायक है। इन तस्वीरों के साथ मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, You Will Find Me chasing The Sun....