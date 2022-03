Mouni Roy Sexy Photos: शादी के बाद मौनी रॉय ने शेयर किए ऐसे फोटो कि मचल उठे फैंस के दिल

Photo : Instagram

मौनी रॉय ने इन फोटो के साथ कैप्शन दिया है- Yesterday we walked a while , picked up some flowers, ate a lot,read a lil, sat & lied down on the beach staring at the blank blue sky & then walked some more .. इस कैप्शन से पता चलता है कि शादी के बाद मौनी बहुत ही रोमांटिक मूड में हैं।