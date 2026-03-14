स्विमिंग पूल में नताशा स्टेनकोविक का बोल्ड अंदाज, रेड बिकिनी में ढाया कहर

मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। नताशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है।

नताशा ने हाल ही में रेड कलर की बिकिनी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में वह स्विमिंग पूल किनारे एक से बढ़कर एक बोल्ड अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।

तस्वीरों में नताशा कभी वह पानी में खड़ी होकर अपने बालों को पीछे करती दिख रही हैं, तो कभी पूल के किनारे बैठकर कैमरे की ओर स्टाइलिश नज़रें डाल रही हैं।

नताशा यह समर-वाइब लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ग्लैमरस स्टाइल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उनकी पर्सनालिटी को और आकर्षक बना रही है।

नताशा ने मिनिमल मेकअप और खुले गीले बालो के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। नताशा ने इस फोटोशूट में बेहद नेचुरल और फ्रेश लुक रखा है।

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक सर्बिया की मॉडल, डांसर और अभिनेत्री हैं जिन्होंने भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई हैं।

नताशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने ट्रैवल, फिटनेस और फैशन से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।