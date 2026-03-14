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Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शो

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Oscars 2026
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 (14:17 IST) Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 (14:19 IST)
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सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक ऑस्कर अवॉर्ड का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 98वे अकादमी पुरस्कारों का ऐलान 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस समारोह में साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
 
ऑस्कर 2026 की सबसे बड़ी हाइलाइट मशहूर कॉमेडियन कोनन ओ'ब्रायन हैं। अपनी हाजिरजवाबी और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर कोनन लगातार दूसरे साल ऑस्कर होस्ट कर रहे हैं। प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज से हॉलीवुड के इस गंभीर माहौल में हंसी के रंग बिखेरेंगे।
 
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फिल्मों की बात करें तो रयान कूगलर की सुपरनेचुरल थ्रिलर 'Sinners' ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने कुल 16 नॉमिनेशन हासिल किए हैं, जो ऑस्कर के इतिहास में किसी भी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसने 'टाइटैनिक' और 'ला ला लैंड' (14 नॉमिनेशन) जैसी कल्ट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। 
 
वहीं, पॉल थॉमस एंडरसन की 'One Battle After Another' 13 नॉमिनेशंस के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। 'Frankenstein', 'Hamnet' और 'Marty Supreme' जैसी फिल्में भी बेस्ट पिक्चर की रेस में शामिल हैं।
 

भारत में कब और कहां देखें? 

भारतीय दर्शकों के लिए ऑस्कर का प्रसारण 16 मार्च 2026 को सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा। स्टार मूवीज और स्टार मूवीज सेलेक्ट पर इसका लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता है। भारत में JioHotstar पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

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