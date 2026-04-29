नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मानना, स्क्रिप्ट अगर अपनी भाषा में हो तो किरदार निभाना होता है ज्यादा असरदार

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:56 IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:59 IST)
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी कलाकारों में से एक माने जाते हैं, जो अपने काम के प्रति बेहतरीन समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनका सफर अभिनय के प्रति गहरे जुनून को दर्शाता है, जो उनके निभाए गए विभिन्न किरदारों में साफ दिखाई देता है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हर किरदार में दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा है। पारंपरिक कास्टिंग और भाषा की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए, उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में एक बातचीत में, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि परिचित भाषा में स्क्रिप्ट होने से उसे याद रखना और संवाद बोलना आसान हो जाता है।
उन्होंने यह भी माना कि अमिताभ बच्चन भी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, और वे खुद भी इसे पसंद करते हैं। नवाज़ ने कहा, जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट भी उसी भाषा में होनी चाहिए। आपको उसी भाषा में बोलना भी चाहिए। अगर आपकी स्क्रिप्ट देवनागरी में दी जाती है, तो वह बहुत जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि वह आपकी अपनी भाषा होती है।
उन्होंने कहा, अगर आप महाराष्ट्र में किसी मराठी कलाकार को उसकी भाषा में स्क्रिप्ट देंगे, तो वह उसे बहुत जल्दी याद कर लेगा। लेकिन अगर स्क्रिप्ट रोमन में दी जाए, तो उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है और उच्चारण भी सही नहीं होता। उच्चारण को लेकर काफी दिक्कतें आती हैं।
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी बताया कि पहले कलाकारों को अंग्रेज़ी न जानने को लेकर असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन अब यह सोच बदल गई है। अपने साथियों को अपनी भाषा में सफल होते देख उन्हें भी आत्मविश्वास मिला, और आज कलाकार बिना किसी झिझक के अपनी भाषा में काम करते हैं।
उन्होंने कहा, दुनिया में अगर आप फ्रेंच सिनेमा देखें, तो फ्रेंच लोग फ्रेंच में ही बोलते हैं। इटालियन लोग इटालियन बोलते हैं। जर्मन लोग जर्मन बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग—कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, मलयाली—सभी अपनी भाषा में बात करते हैं। शुरू में हमें डर लगता था कि हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अब हम खुलकर अपनी भाषा में बोलते हैं।
आने वाले समय में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में नजर आएंगे, जो 8 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। दर्शकों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि उनके पास आगे कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं। वह Thamma 2 जैसी हॉरर-कॉमेडी और Tumbbad 2 जैसे फोकलोर-आधारित थ्रिलर में भी नजर आएंगे।
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