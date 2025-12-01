Hanuman Chalisa

NTR का अगला चैलेंज: दिसंबर में शुरू होगा NTRNeel का एक्सट्रीम नाइट शेड्यूल

हमें फॉलो करें NTR Neel

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (11:19 IST)
टीम NTRNeel अब फिल्म के प्रोडक्शन के उस हिस्से की तैयारी में जुट रही है, जिसे इनसाइडर्स सबसे ज़्यादा मुश्किल लेवल बता रहे हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते से यूनिट रामोजी फिल्म सिटी में एक लंबे नाइट शेड्यूल में शिफ्ट होगी, जहां ठंडी सर्द रातों में शूटिंग चलेगी। 
 
यह हिस्सा भारत की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही एक्शन फिल्मों में से एक के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। डेवलपमेंट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, दिसंबर के पहले हफ्ते से रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा नाइट शेड्यूल शुरू हो रहा है। यह हिस्सा बहुत अहम है और शूट का सबसे चुनौतीभरा भाग माना जा रहा है। 
 
सूत्र ने कहा, टीम हफ़्तों से तैयारी कर रही है क्योंकि ये सीक्वेंस फिल्म की स्केल और एक्शन विज़न की बुनियाद हैं। ठंडी सर्द रातें इस शेड्यूल की मुश्किल और भी बढ़ा देती हैं।
 
webdunia
यह अपडेट ऐसे समय पर आया है जब प्रशांत नील की इस फिल्म के लिए NTR का ट्रांसफ़ॉर्मेशन पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर चुका है। हाल ही में एक बिहाइंड द सीन्स झलक वायरल हुई, जिसमें NTR प्रशांत नील और सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम के साथ स्टाइलिंग सेशन में नज़र आए। उनका रग्ड दाढ़ी वाला लुक और इंटेंस स्टाइलिंग इस बात का पहला साफ़ इशारा था कि फिल्म में वह कितना दमदार अवतार दिखाने वाले हैं।
 
मोमेंटम को और बढ़ाते हुए, NTR के इंटेंस फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो भी जोर-शोर से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हाई-ऑक्टेन एक्शनर के लिए उन्होंने कई किलो वजन कम किया है, जिससे उनका लुक और भी लीन, शार्प और पूरी तरह कॉम्बैट-रेडी दिख रहा है। उनकी डेडिकेशन भी साफ दिखती है, डायनामिक वेट ट्रेनिंग से लेकर स्ट्रेंथ कंडिशनिंग तक, हर सेशन में उन्होंने पूरी मेहनत झोंक दी है। यही वजह है कि फैंस ही नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी उनकी इस मेहनत से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं।
 
NTRNeel को मइथ्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के नंदामुरी कल्याण राम, नवीन येरनेनी, रवि शंकर यालमंचिली और हरी कृष्णा कोसाराजू प्रोड्यूसर्स हैं। और इसे ब्लॉकबस्टर मेकर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं।
 
जैसे-जैसे फिल्म की शूटिंग इस मुश्किल फेज़ में प्रवेश कर रही है, NTRNeel को लेकर उम्मीदें भी लगातार आसमान छू रही हैं। फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को भरोसा है कि ये फिल्म एक धमाकेदार और यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस साबित होने वाली है।

