Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19 के घर में फिर हो रही प्रणित मोरे की एंट्री! इस वजह से गए थे बाहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Updates

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:32 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे फिनाले का करीब आ रहा है कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। ताजा खबरों के अनुसार कॉमेडियन प्रणित मोरे दोबारा 'बिग बॉस 19' में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी एंट्री इसी हफ्ते 'वीकेंड का वार' एपिसोड से पहले हो जाएगी। 
 
प्रणित मोरे डेंगू की वजह से पिछले हफ्ते शो से बाहर हुए थे। सलमान खान ने बताया था प्रणित बीमार हैं, जिसके लिए उन्हें शो छोड़कर घर से बाहर आना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर्स उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएं। अब वह दोबारा शो में वापसी कर रहे हैं। 
 
'बिग बॉस' की जानकारी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट 'बीबी तक' और 'द खबरी' ने प्रणित की एंट्री की खबर दी है। इस दोनों हैंडल से एक ही बात कही गई है कि प्रणित के फैन्स के लिए गुड न्यूज, वो घर मैं वापस लौट रहे हैं। 
 
प्रणित की वापसी की खबर से फैंस काफी खुश है। एक यूजर ने लिखा, 'हे भगवान, क्या ये सच में हो रहा है? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। आखिरकार, शो में कुछ असली मनोरंजन और असली मस्ती वापस आने वाली है।' एक अन्य ने लिखा, 'लौट रहा है विनर'। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्ड

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels