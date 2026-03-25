प्राइम वीडियो लेकर आ रहा मां-बेटे के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी 'मां का सम', इस‍ दिन होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो ने अपनी आने वाली प्राइम ओरिजिनल हल्के-फुल्के ड्रामा 'मां का सम' के वैश्विक प्रीमियर का ऐलान कर दिया है। इसे निकोलस खारकोंगोर ने डायरेक्ट किया है और बबीता अशिवाल ने यूनोइया फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह दिल को छू लेने वाली सीरीज एक सिंगल माँ और उसके 19 साल के बेटे के बीच के ताज़गी भरे रिश्ते को दिखाती है, जो दोस्ती, आपसी भरोसे और एक-दूसरे को सपोर्ट करने की आज़ादी पर आधारित है।

रवींदर रंधावा और सुमृत शाही द्वारा लिखी गई इस सीरीज में बहुमुखी और प्रतिभाशाली मोना सिंह, के साथ मिहिर आहूजा, अंगिरा धर, और रणवीर ब्रार मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह आठ-एपिसोड की सीरीज 3 अप्रैल से प्राइम वीडियो पर हिंदी में विशेष रूप से प्रीमियर होगी, और इसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में सबटाइटल्स उपलब्ध होंगे।

‘मां का सम’ कहानी है अगस्त्य की, जो अपने किशोरावस्था के आखिरी दौर में है और एक तेज़ दिमाग वाला गणितीय प्रतिभा का धनी लड़का है, और इसे मिहिर आहूजा ने निभाया है। अगस्त्य दुनिया को ग्राफ़, नंबर और एल्गोरिद्म के नजरिए से देखता है। उसके लिए हर समस्या का एक तार्किक हल होता है, यहां तक कि अपनी सिंगल मां विनीता (मोना सिंह) के लिए सही साथी ढूंढना भी। तब आता है प्रोजेक्ट मॉम: इक्वेशन या इमोशन?

लेकिन अगस्त्य की यह सावधानी से बनाई योजना जल्द ही एक मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली यात्रा में बदल जाती है, जहाँ तार्किक सोच का सामना असली भावनाओं, अनपेक्षित मुलाकातों और जीवन की अनिश्चितताओं से होता है। हास्य, गर्मजोशी और गणित के साथ, ‘माँ का सम’ माँ-बेटे के रिश्ते को एक नई, ताज़गी भरी और गहरी दृष्टि से पेश करता है।

निखिल मधोक, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो, इंडिया, ने कहा, रिश्तों पर आधारित कहानियों का हमेशा एक खास आकर्षण होता है क्योंकि ये भावनाओं और बंधनों को दिखाती हैं जो बहुत सार्वभौमिक और गहरी महसूस होती हैं। मां का सम के केंद्र में माँ-बेटे का रिश्ता है, जिसे एक अनोखे अंदाज़ और भावनात्मक गहराई के साथ पेश किया गया है। यह सीरीज इस रिश्ते की कोमलता, आपसी तकरार और बिना कहे एक-दूसरे को समझने की भावना को बहुत ही ईमानदारी और अपनेपन के साथ दिखाती है।