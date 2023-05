IPL 2023: RCB से जीत के बाद ऐसा होगा Mumbai Indians के लिए Qualification Scenerio

2 बड़ी टीमों से है मुकाबला

11 मैचों में 6 जीत और 5 हार के साथ मुंबई इंडियंस अब IPL Points Table पर 12 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। उनके बाकी बचे तीन मैच Gujrat Titans (12 May) , Lucknow Super Giants (16 May) और Sunrisers Hyderabad (21 May) के साथ है। इनमें से दो मुकाबले तगड़ी टीमों से है।