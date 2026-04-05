'राजा शिवाजी' का फर्स्ट लुक टीजर 'बिग बॉस मराठी' के साथ नेशनल टेलीविजन पर होगा प्रीमियर

सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने और डिजिटल लॉन्च के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित आगामी भव्य फिल्म 'राजा शिवाजी' का टीज़र अब देशभर के दर्शकों के लिए नेशनल टेलीविज़न पर साझा किया जाएगा। यह टीज़र पहली बार 'बिग बॉस मराठी' के दौरान प्रसारित होगा, जिसे रितेश विलासराव देशमुख होस्ट कर रहे हैं, जिससे यह पहले से ही लोकप्रिय टाइम स्लॉट और भी खास बन जाएगा।

टीज़र की पहली झलक 5 अप्रैल को रात 8 बजे कलर्स मराठी पर दिखाई जाएगी, साथ ही जियोहॉटस्टार पर इसका एक साथ स्ट्रीमिंग भी होगा, जिससे हर जगह के दर्शक इस खास पल का हिस्सा बन सकेंगे। ‘राजा शिवाजी’ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को एक जीवंत विरासत के रूप में प्रस्तुत करती है।

इस फिल्म का निर्देशन रितेश देशमुख ने किया है, जो इसमें मुख्य भूमिका भी निभा रहे हैं। मराठी सिनेमा में पहले कभी न देखे गए भव्य स्तर पर बनी यह फिल्म एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी को नए अंदाज़ में पेश करने का प्रयास है, जिनका जीवन और विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर शूट की गई इस फिल्म में एक मजबूत स्टारकास्ट है, और यह उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों के साथ-साथ उनके विचारों और आदर्शों पर भी केंद्रित है।

कई लोगों के लिए यह टीज़र उस कहानी की पहली झलक है, जिसे वे बचपन से सुनते आए हैं और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ‘बिग बॉस मराठी’ पर इसे पेश करने का फैसला इस कहानी को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाता है।

भव्य सिनेमाई पैमाने पर बनी ‘राजा शिवाजी’ में हाई-ऑक्टेन एक्शन, समृद्ध वर्ल्ड-बिल्डिंग और बेहतरीन तकनीकी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी अजय–अतुल का संगीत और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतोष सिवन की सिनेमैटोग्राफी इस फिल्म को एक शानदार विज़ुअल और भावनात्मक अनुभव बनाती है।

रितेश देशमुख के नेतृत्व में इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख जैसे कलाकार शामिल हैं। जियो स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत और ज्योति देशपांडे व जेनेलिया देशमुख द्वारा मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले निर्मित ‘राजा शिवाजी’ 1 मई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में मराठी, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज़ होगी।