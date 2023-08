रजनीकांत की 'जेलर' बनी 2023 की सबसे बड़ी तमिल ओपनर फिल्म, PS2 का तोड़ा रिकॉर्ड

Jailer Become The Biggest Tamil Opener Of 2023: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 10 अगस्त को बहुत धूमधाम के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने बॉक्स-ऑफिस पर तहलका मचा दिया। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तमन्ना भाटिया, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, शिवा राजकुमार और राम्या कृष्णन जैसे प्रसिद्ध कलाकार भी हैं।