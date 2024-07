Rashmika Mandanna First Look From Kubera: रश्‍मिका मंदाना साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुका हैं। वह जल्द ही अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म 'पुष्पा 2 : द रूल' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच फिल्म 'कुबेर' से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है।