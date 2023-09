'एनिमल' से रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, इस किरदार में नजर आएंगी एक्ट्रेस

Rashmika Mandanna First Look from Animal: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का फैंस बेसब्री से इंतजार कररहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर के साथ अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी और बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। बीते दिनों इस फिल्म से रणबीर कपूर और अनिल कपूर का धमाकेदार लुक सामने आया था।