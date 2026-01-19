Dharma Sangrah

रश्‍मिका मंदाना ने बताई 'सिकंदर' के फ्लॉप होने की वजह, बोलीं- जैसा बताया गया उससे अलग थी स्क्रिप्ट

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 19 जनवरी 2026 (17:11 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना अहम किरदार में दिखी थीं। फिल्म को साउथ के निर्देशक एआर मुरुगादॉस ने निर्देशित किया था। 
 
'सिकंदर' के फ्लॉप होने के बाद एआर मुरुगादॉस ने सलमान खान के सेट पर लेट आने की बात कही थी। इसके बाद सलमान खान ने भी पलटवार किया था। वहीं अब 'सिकंदर' के फ्लॉप होने पर रश्मिका मंदाना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 
 
webdunia
रश्‍मिका मंदाना ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी, तो वह बहुत अलग थी। लेकिन मार्च 2025 में फिल्म रिलीज होने तक उसमें काफी बदलाव आ गए थे। तेलुगु पत्रकार प्रेमा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कई खुलासे किए हैं।
 
रश्‍मिका मंदाना ने कहा, सिकंदर, मुझे याद है कि मैंने एआर मुरुगादॉस सर से बात की थी। बेशक बाद में जो हुआ वो बहुत अलग था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो वो वाकई काफी अलग स्क्रिप्ट थी। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में ऐसे बदलाव आम बात है। 
 
एक्ट्रेस ने कहा, आम तौर पर फिल्मों के साथ ऐसा होता है। जब आप कुछ सुनते हैं, तो वह एक कहानी होती है जो आपने सुनी है, लेकिन फिल्म बनाने के दौरान, परफॉर्मेंस, एडिटिंग, रिलीज के समय और बाकी सब चीजों के हिसाब से चीजें बदल जाती है। चीजें बदलती है। सिकंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ।
 

मुरुगादॉस ने फिल्म फ्लॉप होने पर कही थी यह बात 

'सिंकदर' के फ्लॉप होने के बाद निर्देशक एआर मुरुगादॉस ने कहा था कि इसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। कहानी इमोशनल थी, लेकिन उसे वैसा नहीं बना पाए, जैसा दर्शकों से जुड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भाषा में फिल्म बनाना उनके लिए चुनौती रहा, क्योंकि जब आप अपनी मातृभाषा से अलग भाषा में फिल्म बनाते हैं तो भावनाएं और लोकल संस्कृति उतनी असरदार तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती है। 

