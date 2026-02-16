Festival Posters

'धुरंधर' देखने के बाद रवीना टंडन ने लगाया यामी गौतम को फोन, जानिए क्यों मांगी माफी?

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (12:22 IST)
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म ओटीटी पर भी छाई हुई है। ओटीटी पर रिलीज के बाद 'धुरंधर' दुनियाभर में टॉप ट्रेंड हो रही है। कई सेलेब्स भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। 
 
वहीं अब बॉलीवुड की 'मस्त-मस्त' गर्ल रवीना टंडन ने 'धुरंधर' की ऐसी तारीफ की कि वह सुर्खियों का हिस्सा बन गईं। रवीना ने खुलासा किया कि फिल्म 'धुरंधर' देखने के बाद वह निर्देशक आदित्य धर की इतनी बड़ी फैन हो गईं कि उन्होंने उनकी पत्नी और अभिनेत्री यामी गौतम को फोन करके माफी तक मांग ली।
 
webdunia
जूम स्पॉटलाइट संग बात करते हुए रवीना टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' के प्रति अपना लगाव साझा किया। उन्होंने बताया, मैंने धुरंधर देखी और तुरंत यामी गौतम को फोन किया। मैंने उनसे कहा- मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे पति की बहुत बड़ी प्रशंसक हो गई हूं। तुम्हें मेरी यह तारीफ और अटेंशन उनके साथ बांटनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वह सच में असाधारण हैं।
 
रवीना का मानना है कि आदित्य धर ने भारतीय सिनेमा में उस 'हीरोइज्म' को वापस लाए हैं, जिसकी कमी खल रही थी। उन्होंने फिल्म की तुलना 'पुष्पा' और 'KGF' जैसे ब्लॉकबस्टर सिनेमा से करते हुए कहा कि दर्शक अब ऐसे किरदारों को पसंद कर रहे हैं जो असल में 'हीरो' की तरह दिखते और समस्याओं का समाधान करते हैं।
 
 
webdunia
फिल्म की कास्ट की तारीफ करते हुए रवीना ने कहा कि रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना ने शानदार काम किया है। उन्होंने सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गेरा के अभिनय को भी सराहा। दिलचस्प बात यह है कि रणवीर सिंह ने हमेशा खुद को रवीना का बड़ा फैन बताया है, जिस पर रवीना ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब वह मेरा डांस देखने आए थे, तब वह महज 10 साल के थे।
 
रवीना टंडन अब 'धुरंधर पार्ट 2: द रिवेंज' का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'Toxic' से होने जा रही है, जो सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होगा।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद जश्‍न में डूबा बॉलीवुड, सेलेब्स ने जाहिर की खुशी

