राम चरण के जन्मदिन पर 'आरआरआर' के निर्माताओं फैंस को दिया तोहफा, रिलीज किया एक्टर का फर्स्ट लुक

अभिनेता अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। अजय देवगन ने पोस्ट किया, Bheem’s every word for Ramaraju is filled with pride. Here’s the surprise video of RamCharan. Happy Birthday Charan!!

आलिया भट्ट लिखती है, There is no one better to introduce Ramaraju @AlwaysRamCharan than his Bheem @tarak9999. Can feel the love and pride in each and every word. Happy Birthday Charan!!.



इस वीडियो में, अभिनेता राम चरण अपने दमदार किरदार अल्लूरी सीतारामाराजू में नज़र आ रहे हैं। वही, जूनियर एनटीआर द्वारा दिए गए परिचय में अभिनेता के किरदार से जुड़ी थोड़ी जानकारी भी साझा की गई है। वह वीडियो में मूंछों के साथ खतरनाक लुक में नजर आ रहे है।